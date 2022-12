Dažas Latvijas pilsētas tomēr neatteiksies no uguņošanas gadumijā

LSM skaidro, ka viedokļi dalījās pat domnieku vidū un pašvaldības budžetā tam līdzekļi nav un nebija paredzēti. Taču Aizkraukle esot viena no tām retajām Latvijas pilsētām, kurā šajā gadumijā svētku uguņošana tomēr būs. To pilsētai dāvina kāds anonīms labvēlis.

"Tā ir kā industriālais centrs veidojies, kur pārsvarā ir daudzdzīvokļu māju apbūve, līdz ar to iedzīvotājiem varbūt nav tās tradīcijas, kā citās pilsētās savādākā veidā sagaidīt," pauž Zīmelis.

No Latvijas valstspilsētām gadumijas uguņošanas šogad nebūs Jelgavā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Valmierā un Rīgā. Bet salūtu rīkos Ogre, Rēzekne un Ventspils. Tur līdzekļi gadumijas uguņošanai pašvaldības budžetā jau bija atvēlēti. Uguņošanu atceltu gadījumā, ja pret to iebilstu uz Latviju no kara pārbēgušie ukraiņi.