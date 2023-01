Foto ⟩ Krāpnieki izplata viltus loterijas dažādu Latvijā pazīstamu uzņēmumu vārdā

Vakar, 4. janvārī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknī vērsās kāds iedzīvotājs, kurš bija iekritis krāpnieku slazdos, noticot viltus loterijai. Proti, cietušais bija iegājis sociālajā tīklā “Facebook”, un pamanījis it kā “Swedbank” loteriju – virtuālu laimes ratu. To “iegriežot”, uzrādījies, ka viņš laimējis 1000 eiro. Turpat prasīts arī norādīt viņa bankas kontu, uz kuru it kā pārskaitīt laimestu. Pēc mirkļa viņam piezvanījusi kāda persona, kas uzdevusies par “Swedbank” darbinieku. Zvanītājs apgalvojis, ka notikusi krāpšana un, lai to novērstu, jānosauc savs Smart-ID kods. Vīrietis rīkojies pēc šī krāpnieka instrukcijām, kā rezultātā viņa kontā tik tiešām ieskaitīti 1000 eiro, taču jau mirkli vēlāk šī nauda pārskaitīta uz citu bankas kontu.