Video ⟩ Deputāti nenovērš straujo algas kāpumu politiķiem

Vēl pirms 14. Saeimas pilnvaru sākuma no “Apvienotā saraksta” ievēlētais deputāts Edgars Tavars Latvijas Televīzijai par gaidāmo algu kāpumu sacīja: “Tas nešķiet taisnīgi. Es noteikti domāju, ka pie šī jautājuma mums būtu kvalitatīvi jāatgriežas, vismaz uz krīzes laiku visnotaļ noteikti.”

Diskusiju par algām 14. Saeimā nerosināja arī opozīcijas deputāti. Priekšvēlēšanu laikā pret to celšanu skaļi iestājās Zaļo un zemnieku savienība, iesniedzot arī deputātu parakstītu likumprojektu, kas izmaiņas attiecībā uz politiķu algām apturētu. Tomēr pēc ievēlēšanas šādi likumprojekti no ZZS vairs nav nākuši. Frakcijas deputāts Jānis Vucāns stāsta, ka diskusija par to frakcijā esot bijusi.