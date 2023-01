Plašu uzbrukumu veikšanai ukraiņiem ir nepieciešami smagie tanki, norāda Graube

Vienlaikus Graube ir optimistiski noskaņots un viņš uzskata, ka ir tikai laika jautājums par to, ka Rietumi nodos ukraiņiem smago bruņutehniku. To apliecinot arī nedēļas nogalē izskanējušās ziņas, ka Polija un Somija izskata iespējas ukraiņiem nodot tankus "Leopard".

"Taču te atkal ir manis pieminētais jautājums par šādu tanku modernizācijas pakāpi. Vienlaikus nav noliedzams, ka daļa no tanku komponentēm ir saistītas ar valsts noslēpumu. Es šeit nedomāju nodevību, bet Rietumos negribētu, ka šādas tehnoloģijas kaujas laikā nokļūtu Krievijas rokās. Piemēram, raķešu artilērijas sistēmas "Himars" drošība ir daudz lielāka, jo to izmanto desmitiem kilometru attālumā no frontes līnijas," uzsvēra Graube.