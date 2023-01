Pētījumā noskaidro, kas visvairāk apgrūtina autovadītājus pilsētā

Mūžīgais rīdzinieku jautājums – kur novietot automašīnu, atgriežoties no darba vai dodoties ikdienas gaitās pilsētā? 5 no 10 Rīgas un Jūrmalas iedzīvotājiem uzskata, ka viens no galvenajiem apgrūtinājumiem, izmantojot auto pilsētā, ir automašīnas novietošana pēc brauciena. Savukārt 72 % uzsver, ka stāvvietu ir par maz, liecina "Bolt Drive" veiktā aptauja sadarbībā ar pētījumu centru SKDS.