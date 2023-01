Amatpersona: Pastāv risks, ka CVK palikt var strādāt tikai politiski vēlētās amatpersonas un apkopēja

Līdzekļu piešķiršanas nepieciešamību komisijas sēdē pamatoja CVK priekšsēdētāja amata pienākumu izpildītājs Stradiņš. Viņš norādīja uz vairākām jomām, kur CVK ir prasījusi finansējuma piešķiršanu. Stradiņš, piemēram, skaidroja, ka pašlaik CVK ir tikai viens IT vadītājs, bet ir vajadzīga četri IT speciālisti, kuru trūkuma dēļ CVK nevar uzrakstīt tehniskās specifiskās un līdz ar to nevar nodrošināt IT risinājumus nedz vietējo pašvaldību referendumu organizēšanai no 2024.gada, nedz EP vēlēšanu organizēšanas vajadzībām.