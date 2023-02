Mūžībā devies kādreizējais Saeimas deputāts Joahims Zīgerists

Patlaban vēl neesot zināms, kad notiks atvadīšanās no kādreizējā Saeimas deputāta.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Zīgerists 1992. gadā ieguva tēva īpašumu Jaunsvirlaukas pagasta „Gaideļu Viduču” mājas, Latvijas pilsonību un iestājās LNNK. 1993. gadā ar populistiskiem paņēmieniem (ieskaitot banānu dāļāšanu vēlētājiem, kas ar autobusiem tika vesti no Rīgas uz Jelgavu, lai nobalsotu par viņu) Zīgeristu ievēlēja 5. Saeimā, bet 1994. gada 1. janvārī viņš izstājās no LNNK frakcijas. Tajā pašā gadā Zīgerists izveidoja savu politisko spēku "Tautas kustība Latvijai" (TKL) un līdz 1998. gadam bija līdzpriekšsēdētājs kopā ar Odiseju Kostandu. Sakarā ar sēžu neapmeklēšanu 1995. gada 23. augustā 5. Saeima pieņēma lēmumu "Par deputāta J. Zīgerista izslēgšanu no Saeimas sastāva".