"Kamaz" radījis jaunu kravas auto versiju, kuras ražošanu sankcijas neietekmēšot

Šie auto būs "Kamaz - 54901" kravas mašīnas atjaunotās versijas. Kā norāda pats uzņēmums, neraugoties pat uz milzīgo sankciju spiedienu (komplektējošo piegāžu pārtraukšana no daudzām valstīm), pagājušajā gadā katru mēnesi tika saražoti ap 150 automašīnām ar indeksu 54901. To ražošanā tika izmantotas dažādas komponentes no noliktavas krājumiem.