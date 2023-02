Kā ērtāk un vienkāršāk kontrolēt glikozes līmeni asinīs cukura diabēta slimniekiem?

Izšķir divas cukura diabēta klīniskās formas. 1. tipa cukura diabēta gadījumā raksturīgs absolūts insulīna trūkums, kad aizkuņģa dziedzeris insulīnu neražo. Ar 1. tipa cukura diabētu biežāk saslimst bērnībā vai pusaudža gados, lai gan var saslimt arī vēlāk. Savukārt 2. tipa jeb dzīves laikā iegūtais cukura diabēts ir viena no izplatītākajām slimībām pasaulē. “2. tipa cukura diabēts mēdz piezagties nemanāmi un neatgriezeniski maina veselību un labsajūtu. 2. tipa cukura diabēta gadījumā ķermenis nepareizi izstrādā insulīnu, līdz ar to insulīns organismā ir vai nu nepietiekamā daudzumā vai tas izdalās pat tad, kad nemaz nav nepieciešams, kā rezultātā asinīs palielinās cukura līmenis. Cukura diabētu nevar novērst, tikai samazinot vai izslēdzot no ēdienkartes saldumus. Lai gan 2. tipa cukura diabēta attīstībā liela nozīme ir iedzimtībai, mūsdienās šī tipa diabēts piemeklē arvien jaunākus cilvēkus. Lai izvairītos no saslimšanas ar šo slimību, jānodrošina apstākļi, lai organisms varētu normāli veikt tam paredzētās funkcijas. Ir jāuztur normāls ķermeņa svars, jāievēro pietiekams fizisko aktivitāšu daudzums, jākontrolē asinsspiediens, kā arī jārūpējas par optimālu holesterīna līmeni asinīs, un, protams, būtu vēlams nesmēķēt,” stāsta aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Mārīte Šukele.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem ar 1.tipa cukura diabētu Latvijā slimo aptuveni 8600 cilvēku, no kuriem 548 ir bērni vecumā līdz 17 gadiem. Turklāt, kā liecina starptautiskie pētījumi, 80 % pacientu ar 1.tipa cukura diabētu cieš no slimības izraisītām komplikācijām. 2020. gadā Latvijā ar cukura diabēta izraisītām komplikācijām slimnīcās tika ievietoti vairāk nekā 1900 cilvēku. „Cilvēkiem ar 1. un 2. tipa cukura diabētu, tostarp bērniem, kuriem ir grūtības kontrolēt cukura diabētu, ir augsts komplikāciju risks: hipoglikēmiska koma, ilgstoša hiperglikēmija, nervu un nieru slimības, aklums, sirds un asinsvadu slimības un ekstremitāšu amputācija. Īpaši bīstama ir zema glikēmija jeb hipoglikēmija, kad pacientam var rasties hipoglikēmiskā koma un smadzeņu darbības traucējumi vai pat nāve, ja pacients 10 – 15 minūšu laikā nav pareizi reaģējis, lietojot glikozes tabletes vai saldo sulu,“ norāda Apotheka farmaceite Mārīte Šukele.

Katrs veselības traucējums rada zināmus izaicinājumus gan cukura diabēta slimniekam, gan viņa ģimenes locekļiem. Cukura diabēta pacientiem rūpīgi jāseko līdzi ārstējošā ārsta noteiktajam ārstēšanas plānam, uztura prasībām, norādēm attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm un regulāri jākontrolē glikozes līmenis asinīs. Visbiežāk cukura līmeņa noteikšana mājas apstākļos norit, ar adatu iedurot pirkstā un ievietojot teststrēmeles glikometra ierīcē, kas izmēra glikozes koncentrāciju asins pilienā. Atkarībā no saslimšanas pakāpes, šādus dūrienus nepieciešams atkārtot četras vai pat vairāk reizes dienā. Mūsdienīga alternatīva šim procesam ir nepārtrauktas darbības glikozes līmeņa uzraudzības sistēma Dexcom One. Sensors tiek uzlīmēts uz vēdera vai rokas augšdelma ādas, un ar īpaši izstrādātu aplikatoru sensors tiek ievadīts zemādā. Ar sensorā ievietotā raidītāja palīdzību datus var nolasīt mobilajā lietotnē Clarity, tādējādi gan pacienta ārsts, gan viņa ģimenes locekļi reālajā laikā var uzraudzīt glikozes līmeņa izmaiņas, saņemt tūlītējus audio un vizuālos ziņojumus par kritiskiem un bīstamiem apstākļiem, kad, piemēram, glikozes līmenis samazinās zem 4 mmol/L, paaugstinās virs 10 mmol/L vai novirzās no normas robežām.

Dexcom ONE var lietot gan 1., gan 2. tipa cukura diabēta slimnieki, tai skaitā grūtnieces un bērni no 2 gadu vecuma, kā arī ikviens, kurš vienkārši vēlas sekot līdzi savām cukura līmeņa izmaiņām organismā. Katru dienu lietotnē tiek parādīti 288 rādījumi, proti, ik pēc piecām minūtēm rādījumi no raidītāja nonāk viedtālrunī lejupielādētajā Dexcom ONE lietotnē. Tāpat ir pieejama tendenču bulta — norāda glikozes līmeņa izmaiņu virzienu un ātrumu. Izmantojot šo nepārtrauktās darbības glikozes līmeņa uzraudzības sistēmu Dexcom One un speciālo viedtālruņiem izstrādāto lietotni, iespējams iegūt pilnīgu priekšstatu par glikozes līmeņa izmaiņām un tendencēm.

2021. gadā Amerikas Klīniskās endokrinoloģijas asociācija publicēja pētījumos pierādītas vadlīnijas diabēta ārstēšanai¹, kurās tiek ieteikts lietot nepārtrauktās darbības glikozes līmeņa uzraudzības sistēmu visiem pacientiem, kuri saņem intensīvu insulīnterapiju – trīs vai vairāk insulīna injekcijas (vai attiecīgo devu ievade, izmantojot insulīna sūkni) dienā. Tāpat šī sistēma ieteicama visiem bērniem un pusaudžiem ar 1. tipa cukura diabētu, kuriem cukura diabēts ir grūti kontrolējams, grūtniecēm ar 1. vai 2. tipa cukura diabētu, kuras saņem insulīnterapiju. Asociācijas izskatītie pētījumi apstiprina, ka, lietojot šo ierīci, uzlabojas cukura diabēta pacientu dzīves kvalitāte.