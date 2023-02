Vērtīgais C vitamīns: kāpēc to nav ieteicams lietot kopā ar kafiju?

Ievērot dienas nepieciešamo devu! Lietojot vidējās devās no 30 līdz 189 mg dienā, organisms C vitamīnu uzsūc 70 – 90 %, taču, ja deva pārsniedz 1 gramu dienā, C vitamīna uzsūkšanās samazinās līdz pat 50 % un atlikusī daļa tiek izvadīta ar urīnu. Tādējādi,

C vitamīnu vēlams lietot kopā ar vitamīniem A un E , kas veicinās tā uzsūkšanos. Lai gan C vitamīnu nav iespējams pārdozēt, jāņem vērā, ka jebkura lieta pārmērīgos daudzums var negatīvi ietekmēt organismu. Par daudz lietojot C vitamīnu, var tikt traucēta aizkuņģa dziedzera un nieru darbība, jo organismā neizmantotais vitamīns izdalās caur nierēm, kā rezultātā var veidoties nierakmeņi.