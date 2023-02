Atkal jau neizgulējies? Tas ir nopietni - neignorē to!

Rītdienas plānus kal laikus! Cilvēkam ir tendence apgulties un tad sākt pārdomāt savas problēmas un ikdienas rūpes. Dari to savlaicīgi, vēl nomodā esot, lai pirms miega vari relaksēties un guļot par to nesatraukties. Ja diena tomēr bijusi trauksmaina, vakarā jācenšas atstāt problēmas aiz guļamistabas durvīm un domāt pozitīvas domas. Lai gan iesākumā tas var būt gana sarežģīti, to iespējams mērķtiecīgi apgūt, koncentrējoties un cenšoties atcerēties vai iztēloties notikumus, kas sagādā prieku.