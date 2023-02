Video ⟩ Ne Kino centram, bet Vēstures muzejam piešķir naudu filmai par leģionāriem

Ja LVM ziedojums būtu noticis, naudu pārskaitītu kā mērķziedojumu caur VKKF. Tajā stāsta, ka, lai arī ziedojumu vietā tagad būs līdzekļi no valsts budžeta, tas nenozīmē, ka to sadalīs precīzi tiem pašiem mērķiem - ārpus konkursa filmu finansēt no valsts budžeta naudas nevar. “Mēs saņemam finansējumu no nodokļu atskaitījumiem, konkrētus procentus no tā saucamo slikto nodokļu atskaitījumiem. Un visa šī nauda tiek sadalīta konkursa kārtībā. Tur man nav divu domu, es par to esmu cīnījies kopš šo te variantu [ziedojumus] atcēla,” saka VKKF direktors Edgars Vērpe.