Video ⟩ “de facto”: KNAB pēta Garkalnes firmas “Gludi LM” uzvaras ceļu remonta iepirkumos

“Nu viņš ir mūsu novada uzņēmums. Viņi ir piedalījušies konkursos, ir uzvarējuši, ir zaudējuši, un pildījuši darbus.” Jelkādu īpašu pretimnākšanu firmai vai to, ka no turienes varētu būt nākuši kukuļi, Krievs noliedz.

Telefonsarunā ar “de facto” Toca uz daudziem jautājumiem gan atbild, ka nedrīkst tos komentēt. Piemēram, to, vai pazīst “Gludi LM” vadību un vai KNAB pret viņu izvirzījis kādas aizdomas. “Cilvēkam ir kaut kādas aizdomas par kaut ko. Es varu aizdomāties par jums kaut ko. (..) Nē, nu es saku – man nedrīkst izpaust vispār nekādu informāciju. Es negribu pateikt jums kaut ko lieku, ja pēc tam atkal dabūšu pārmetumus no tās puses. To, ka es neesmu iepirkuma komisijas sastāvā, to es uzreiz varu apgalvot. Es tiešām tur neesmu no seniem laikiem,” klāsta Toca.