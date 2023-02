Nepārdomāta dronu izmantošana dabā var kaitēt dzīvniekiem un putniem, norāda DAP

Ierobežojumi dronu lidošanai ieviesti, lai pasargātu dzīvās dabas pārstāvjus no nevēlama traucējuma. Lai gan cilvēkiem šķiet, ka drons ir maza, nekaitīga un klusa iekārta, dzīvnieki un putni to var uztvert kā apdraudējumu, tā tuvošanās var radīt pārlieku stresu, likt dzīvniekiem pamest ligzdošanas vai barošanās vietas vai traucēt migrāciju.

DAP un citu iestāžu ekspertu ieskatā, dronu pilotēšana tiešā dzīvnieku un putnu tuvumā pieļaujama vien kā alternatīva metode, lai tos aizbiedētu no lauksaimniecības zemēm, tādējādi pasargājot sējeņus vai stādījumus no postījumiem. Šajā gadījumā dronu izmantošana ļauj izvairīties no letālu metožu izmantošanas.