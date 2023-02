Teju 9000 eiro - pērn lielākā izmaksātā atlīdzība par atpakaļgaitā izraisītu avāriju

Braucot ārā no stāvlaukuma, kurā no abām pusēm stāv automobiļi, jāizvairās no priekšlaicīgas stūres griešanas. Vispirms jāpabrauc taisni ārā no stāvvietas un tikai tad var sākt veikt manevru. Pretējā gadījumā pastāv liela iespēja aizķert paralēli stāvošos auto.