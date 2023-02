Pensionāru federācija aicina noskaidrot, kāpēc cilvēki Latvijā saņem minimālās pensijas

"Labklājības ministrija (LM) iepriekšējos četrus gadus norādīja, ka viena no prioritātēm ir piemaksas par darba stāžu personām, kuras pensionējušās no 2012.gada 1.janvāra. Ministre izteikusies, ka to atbalstītu, taču pakāpeniski. Šāds likumprojekts jau tika sagatavots 12.Saeimā, taču diemžēl nepaspējām toreiz to pieņemt pirmajā lasījumā," sacīja Barča.