Aptauja ⟩ 60% vēža pacientu nelūdz līdzcilvēku palīdzību, jo nevēlas tos apgrūtināt

Dati liecina, ka 44% pacientu psiholoģiski nebija viegli lūgt palīdzību, bet 40% nezināja kam lūgt palīdzību vai neiedomājās, ka to varētu lūgt "svešam no malas". Kā biežākais iemesls atturēšanai no palīdzības lūgšanas tiek minēta nevēlēšanās citus apgrūtināt - uz to norādījuši 60% pacientu. Vēl 34% pacientu nevēlējas, lai citi zina, ka slimo ar vēzi, 25% - nevēlējās izrādīt vājumu, bet 16% - baidījās no atteikuma.