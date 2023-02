Kad cieš pati jutīgākā vietiņa sievietes ķermenī

Kā izrādās, viena no izplatītākajām ginekoloģiskajām sūdzībām sieviešu vidū ir īpaša sausuma sajūta makstī. Dzīves kvalitāte no tā cieš pamatīgi, jo tā ir pati jutīgākā vieta sievietes ķermenī – plānā gļotāda uzreiz reaģē, ja izmainās ierastā, komfortablā mikrovide. Šis diskomforts arī kalpo par iemeslu, kāpēc mazinās vēlme pēc seksuālās dzīves. Kā tas rodas un kā no tā atbrīvoties?