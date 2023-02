Dezinformācijas zelta laikmets un tā negatīvā ietekme

Dezinformācija tagad var apšaubīt jebko, sākot no privātpersonām un uzņēmumiem, turpinot ar sabiedrības veselību, un beidzot ar vēlēšanu rezultātiem vai pat karu, uzsver Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) eksperti.

Saskaņā ar ASV domnīcas “Oliver Wyman Forum” 2021.gadā veiktās aptaujas rezultātiem, vairāk nekā 80% no domnīcas aptaujātajiem 125 000 cilvēku dezinformāciju atzina par problēmu. Savukārt trešdaļa respondentu norādīja, ka ir uzķērusies uz viltus ziņām.

Dezinformācijas un viltus ziņu tēmai veltīta arī dokumentālā filma “After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News” (“Pēc patiesības: Dezinformācija un viltus ziņu cena”), kas stāsta par ASV viltus ziņu fenomena radītajiem draudiem un sekām. Filma tagad skatāma “LMT Viedtelevīzijā”.