Latvija plāno sūtīt karavīrus uz miera uzturēšanas operāciju Libānā

UNIFIL uzdevumu izpildi nodrošina 10 122 miera uzturētāji no 48 valstīm. Valstis ar vislielākajām kontribūcijām ir Indonēzija, Itālija un Nepāla.

Dalība operācijās un misijās ir viens no visredzamākajiem instrumentiem Latvijas atpazīstamības veicināšanā. Iesaiste ANO operācijās veicina Latvijas kā nopietna un uzticama partnera tēlu starptautiskā miera un drošības stiprināšanā, un starptautiskajām tiesībām atbilstošu starptautisko attiecību sekmēšanā.

Lai atbalstītu mērķi kandidēt pozīcijai ANO Drošības Padomē, Aizsardzības ministrijas kompetencē ir veicināt aktīvāku iesaisti ANO miera uzturēšanas operācijās, līdz ar to Aizsardzības ministrija ir strādājusi pie šādu iespēju identificēšanas un izvērtēšanas. Izvērtējot ANO operāciju klāstu un to bīstamību, nodrošinājumu un operacionālo partneru izvietojumu, kā viens no iesaistes virzieniem tika identificēts UNIFIL.