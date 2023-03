CSDD uzdevumā "Mobilly" turpmāk apkalpos "e-mobi" uzlādes tīklu

Informāciju par "e-mobi" meklē e-mobi.lv. Mājaslapā pieejama aktuālā informācija par uzlādes staciju atrašanās vietām un to statusu, konektoru veidiem un jaudu, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Elektromobiļu uzlādes pakalpojuma apmaksu ērti un ātri varēs veikt izmantojot jauno lietotni "e-mobi New", kas no šodienas pieejama "App Store", savukārt "Google Play" tā būs pieejama pavisam drīz. Jaunajā lietotnē iespējams atrast tuvākos uzlādes punktus, redzēt to statusu, veikto uzlāžu un darījumu vēsturi.