Saeima paaugstina minimālos ienākumus; Siliņa lepojas ar panākto

Minimālo ienākumu sliekšņus no līdz šim noteiktās skaitliskās vērtības, kas izteikta eiro, turpmāk noteiks kā procentuālu vērtību no minimālo ienākumu mediānas. Zemākā iespējamā robeža paredzēta 20 procentu apmērā no ienākumu mediānas apmēra.