Zelenskis atbalsta protestētājus Gruzijā

Protestētāji pieprasīja atsaukt no parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu un atbrīvot iepriekš aizturētos demonstrantus. Likumprojekts, kurš saņēmis sākotnējo apstiprinājumu, paredz iekļaut "ārvalstu aģentu" sarakstā nevalstiskās organizācijas (NVO) un medijus, kas, neskaitot ieņēmumus no reklāmām, vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Par atteikšanos no reģistrēšanās "ārvalstu aģentu" reģistrā varēs uzlikt 25 000 laru jeb 8800 eiro lielu sodanaudu.