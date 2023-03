FOTO un VIDEO ⟩ Lietuvā avarē trīs armijas spēkrati. Astoņi karavīri nogādāti slimnīcā

Sākotnējā informācija liecina, ka "Audi" spēkrats apstājies krustojumā, lai veiktu kreiso pagriezienu un viens no armijas transportlīdzekļiem ietriecies tam aizmugurē. Tikmēr otrais armijas spēkrats centās izvairīties no sadursmes, nobrauca no ceļa un apgāzās. Savukārt trešais armija auto ietriecās pirmajam aizmugurē, jo nepaspēja izvairīties no sadursmes.