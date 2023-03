8 populāri, bet nepatiesi mīti par saules paneļiem

Mīts Nr.6: Saules paneļi ir bieži jātīra

Saules paneļu virsma ir gluda. Ja tie novietoti uz stāva jumta, sniegs, lapas un citi traucēkļi noslīdēs nost tāpat kā no jumta. Piepalīdzēs arī lietus. Uz mazākā slīpumā novietotiem paneļiem sniegs var uzkavēties ilgāk, taču siltākās dienās tāpat nokusīs, tieši tāpat kā no visa pārējā jumta. Līdz ar to paneļiem īpaša kopšana un tīrīšana nav nepieciešama.