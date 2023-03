Video ⟩ “Mediju nama” jaunajai īpašniecei piedāvāts pārpirkt arī “Dienas mediju” parādsaistības

Tas notika neilgi pēc tam, kad institūts, ko publikācijās NRA dēvē par “Grafa kantori”, no sava korporatīvo biedru loka izslēdza valsts uzņēmumu “Latvijas valsts meži” (LVM), pārmetot tam apšaubāmu praksi, kādā notika valdes locekļu atlase un ievēlēšana.

Rozenbergs gan noraida, ka NRA ietu LVM pavadā: “Tas ir skaidrojams ar manu lēmumu atspoguļot to, kāpēc “Mežiem” uzbruka par pārvaldību, un es sāku skatīties, kas tad ir tie uzbrucēji, un izrādījās, ka ir tāds Andris Grafs, kurš ir zināms “Vienotības” politiķis. Protams, šī tēma interesanta.” Vaicāts, vai tiešām tagad viņš ir uzzinājis par Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtu, Rozenbergs saka: “Nē, es pirmo reizi neuzzināju, bet, nu, kantoris ir kantoris, biedrības ir daudzas, viņas strādā, bet kolīdz biedrības iesaistās kādā kadru pārbīdē, politikā, tā tas jautājums mums kļūst aktuāls.”

Rozenbergs apgalvo, ka tēma nenāca kaut kur no malas vai no MN ģenerāldirektores, juristes Dainas Ločmeles. Viņa izdevniecībā ienāca pagājušajā vasarā kā oficiāli līdz pat 2022. gada decembrim nezināmo investoru pārstāve. Neoficiāli gan versijas par to, ka īpašniece ir Udalova, skanēja jau kopš pagājušā pavasara.