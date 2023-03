Londonā streiks paralizē metro satiksmi

"Šis streiks nav saistīts ar atalgojumu palielināšanu vai vēlmi iegūt vairāk brīva laika. Mēs vēlamies, lai [Londonas sabiedriskā transporta sistēmas operators] "Transport for London" ar mums apspriestu plānotās izmaiņas, nevis tās vienkārši uzspiestu," norāda ASLEF. "Pandēmijas dēļ "Transport for London" budžetā radies milzīgs iztrūkums, un viņi vēlas to aizpildīt ar darbavietu likvidēšanu, darba apstākļu izmaiņām un pensiju samazināšanu."