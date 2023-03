Foto ⟩ Tiesai nosūtīta krimināllieta pret personām, kuras slēpa futbola aģenta Bezzubova slepkavas

Neskatoties uz to, ka neilgi pēc slepkavības izdarīšanas informācija par to un video ar slepkavības ierakstu tika ievietots plašsaziņas līdzekļos, kur bija redzama minētā automašīna, un zinot, ka tā tika izmantota sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, apsūdzētie neinformēja par to tiesībaizsardzības iestādes, gluži pretēji, apsūdzētā autoservisa īpašniece deva norādījumus pārējām apsūdzētajām personām iedzīt automašīnu autoservisa boksā, kur no tās tika noņemtas automašīnas reģistrācijas numura zīmes. Turpinot noziedzīgās darbības, apsūdzētās personas tās pašas dienas vakarā minēto automašīnu sadedzināja.