FOTO ⟩ Tiltam pār Gauju pie Rāmniekiem uzbīdītas jaunas laiduma sijas

Tērauda siju laidumus uzbūvē krastā un pēc tam uzbīda uz balstiem. No konstruktīvā viedokļa visai 98 metrus garajai sistēmai ir jābūt nepārtrauktai, to panāk, 1,8 metrus augstās sijas sametinot ar caurmetināšanas metodi, kas nodrošina tādu pašu stiprību kā monolītai sijai. Divi uzbīdīšanas posmi veikti ziemā - no kreisā krasta balsta uz pirmo upes balstu un pēc tam otro.