Video ⟩ Ušakova jaunā lieta: KNAB aizdomās tur arī Ameriku, Brandavu, Bemhenu un Jakrinu

Aizdomas par kukuļiem eiroparlamentārietis savā tekstā nepieminēja, tāpēc “de facto” lūdza precizēt – vai KNAB viņam ir izvirzījis aizdomas par kukuļu prasīšanu no RMS vai tās pārstāvja Brandava. Ušakovs atbildēja īsziņā: “Es nekādi nevaru komentēt KNAB lēmumu. Un, godīgi sakot, es lielāko daļu no teksta vispār nevarēju saprast – kāds man ar to visu ir sakars. Bet es droši varu jums apliecināt: nekādu kukuli neesmu ne ņēmis, ne prasījis, ne par kaut ko vienojies. Un aizdomu tādu nav.”