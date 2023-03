Pirmdien pieķerti seši dzērājšoferi; trīs vadītājiem tiks piedzīta automašīnas vērtība

No trīs vadītājiem tiks piedzīta automašīnas vērtība.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.