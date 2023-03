Gandrīz piektā daļa autovadītāju pāriet uz vasaras riepām jau martā

Savukārt to autovadītāju skaits, kuri pāriet uz vasaras riepām jau martā, ir būtiski pieaudzis – no 9% 2022. gadā līdz pat 18% šogad. Ņemot vērā, ka martā Latvijā laikapstākļi var būt ļoti dažādi un arī sniegs un putenis šajā mēnesī nav retums, šāda tendence var radīt papildu riskus uz ceļiem.

"Carlsberg Baltic" izpilddirektors Rolandas Viršilas stāsta: "Gadalaikam un laikapstākļiem piemērotas riepas ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai samazinātu riskus uz ceļiem, to ievērojam arī mūsu uzņēmuma autoparkā. Autovadītāji apzinās, ka, pārvadājot smagas kravas, riepu kvalitāte ir īpaši svarīga. Izvēloties laiku riepu maiņai, jāvadās ne tikai pēc oficiālajiem datumiem, kad tas ir atļauts, bet arī pēc laikapstākļiem un riepu stāvokļa. Marta sākumā nereti vēl ir sniegs un sals, tāpēc, iespējams, nevajadzētu koncentrēties tikai uz to, ka no 1. marta oficiāli drīkst braukt ar vasaras riepām."