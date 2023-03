Politologs: Arī šajā valdībā Kariņš turpina tēlot grupu diskusiju moderatoru

Ikstens norāda, ka pretrunas, kādas iezīmējās valdības veidošanas procesā starp partiju apvienību "Jaunā vienotība" (JV) un partiju "Apvienotais saraksts" (AS), nekur nav izgaisušas, par ko spilgti liecina veselības aprūpes budžets.

"Mēs dzirdam stāstus par nepieciešamajām reformām, kuras ir jāīsteno, bet no premjera neizskan neviens jēdzīgs priekšlikums, it kā tas neattiektos uz viņu un viņa vadīto valdību. Bezjēdzīgā ministru pātagošana ar retoriskiem paņēmieniem publiskajā telpā droši vien turpināsies. Acīmredzot, Kariņš nesaprot, ka viņš ir ne tikai daļa no šī procesa, bet arī tā visa vadītājs. Šķiet, ka premjers ir piemirsis arī sadarbības līgumu, kurā sacīts, ka visi atbild par valdības darbu solidāri, tostarp arī premjers un JV," sacīja LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns.