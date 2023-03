Baidens: Ķīna vēl nav piegādājusi ieročus Krievijai

"Es pēdējos trīs mēnešus esmu dzirdējis, ka Ķīna grasās piegādāt ievērojamus ieročus Krievijai (..) Viņi to vēl nav darījuši. Tas nenozīmē, ka viņi to nedarīs, bet viņi vēl nav to darījuši," Baidens sacīja preses konferencē savas Kanādas vizītes laikā.