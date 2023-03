Veselības ministrija mēģinās mazināt pārmērīgu un nepamatotu antibiotiku lietošanu

Kā liecina informācija Zāļu valsts aģentūras mājaslapā, antibiotikas, kas tiek dēvētas arī par antimikrobiālajiem līdzekļiem, ir medikamenti , kas nonāvē baktērijas vai nomāc to augšanu, tādā veidā ārstējot infekcijas slimības cilvēkiem, dzīvniekiem un dažreiz arī augiem.

VM skaidro, ka pērn valdībā pieņemtās Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam iezīmē antimikrobiālās rezistences izplatības risku mazināšanu kā vienu no svarīgiem nosacījumiem definētā apakšmērķa "Mazināt infekcijas slimību izplatīšanās riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselību" sasniegšanai. Līdz ar to paredzēts palielināt sabiedrības izpratni par antimikrobiālo rezistenci, organizējot informēšanas kampaņas, izglītot ārstniecības personas par atbildīgu un piesardzīgu antibiotiku lietošanu, veicināt pētniecību antimikrobiālās rezistences jomā, lai apzinātu efektīvākās intervences un uzraudzības metodes, kā arī izglītot praktizējošus veterinārārstus un dzīvnieku turētājus par antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu.