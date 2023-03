Kodolieroču izvietošana Baltkrievijā: Ukraina pieprasa sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sēdi

Tajā uzsvērts, ka šādi Krievijas varas nodomi nevar neizraisīt īpašu satraukumu visā pasaules sabiedrībā, jo Krievija par to paziņojusi, turpinot savu nekādi neizprovocēto agresīvo karu pret Ukrainu.

"Aicinām G7 un Eiropas Savienības valstis brīdināt Baltkrievijas varasiestādes par sekām Baltkrievijai, ja tā piekritīs uzņemt savā teritorijā taktiskos kodolieročus no Krievijas. Ukraina sagaida efektīvu rīcību pretdarbībā Kremļa kodolšantāžai no Lielbritānijas, Ķīnas, ASV un Francijas arī kā no ANO Drošības padomes pastāvīgajām dalībvalstīm, kurām ir īpaša atbildība, lai nepieļautu agresijas, kurā tiktu izmantoti kodolieroči, draudus," uzsver Ukrainas Ārlietu ministrija.