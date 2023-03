Faktomāts ⟩ Vai Putina apcietināšana būtu pielīdzināma kara pieteikumam?

Tas nozīmē, ka šobrīd Putinam būtu jāvairās braukt uz 123 valstīm, kuras ir parakstījušas Romas statūtus un kuras atzīst Starptautiskās krimināltiesas jurisdikciju. Līdz ar to arī apgalvojums, ka Krievija neatzīst tiesas jurisdikciju, šoreiz nevar pasargāt Putinu un, ja viņš ieradīsies kādā no 123 valstīm, viņu, visticamāk, apcietinās. Jau iepriekš vēstīts, ka šī ir bezprecedenta situācija, jo kopš tiesas dibināšanas pirmo reizi ir izdots aresta orderis pret kodolvalsts galvu.

Taču bezprecedenta situācija nenozīmē, ka tas nevar notikt. Protams, jāņem vērā, ka, īstenojoties šādam scenārijam, Krievija nepaliktu atbildi parādā. Vai to varētu uzskatīt par formālu kara pieteikumu? Nē. Visticamāk, pat ja Krievija to uztvertu kā tādu, tas nemainītu tās atbildi, jo daudzi starptautisko tiesību eksperti ir vienisprātis, ka oficiālam kara pieteikumam nav reālas funkcijas no starptautisko likumu viedokļa.