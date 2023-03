Kolagēns palīdz uzturēt jaunību gan sejā, gan kaulos. Modes lieta vai patiesība?

Ādas novecošanās ir normāls fizioloģisks process, ko pieredzam ar gadiem, taču to ietekmē ģenētika un, protams, arī ultravioletais starojums, dzīvesveids, stress un citi apkārtējās vides faktori. Cilvēkam novecojot, kolagēns noārdās straujāk, nekā organisms to spēj atjaunot. Kolagēna šķiedras kļūst biezākas un īsākas, tādējādi āda kļūst plānāka un mazāk elastīga. "Jau no 25 gadu vecuma kolagēna daudzums organismā samazinās par apmēram 1 % gadā. Tā samazināšanos provocē arī ultravioletais starojums, gaisa piesārņojums, smēķēšana – tas viss noārda enzīmus, kas palīdz veidot kolagēnu. Pastiprināti kolagēna daudzums samazinās arī menopauzes laikā, mainoties hormonu līmenim sievietes organismā," stāsta farmaceite.