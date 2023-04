Video ⟩ Baltkrievijas robežsargi migrantiem piedāvā ieročus Latvijas robežas šķērsošanai, norāda Pujāts

Nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas robežas no Baltkrievijas puses ir saglabājies, janvārī robežas šķērsošana liegta 344 migrantiem, februārī - 377, bet martā - 556.

Robežsardze seko situācijas attīstībai, ir arī pamanīts, ka no Irākas un Irānas atsākušies it kā tūristu lidojumi uz Baltkrieviju, līdz ar to sagaidāms nelegālās migrācijas mēģinājumu pieaugums.