Latvijā sarucis romu skaits

Lielākā daļa romu dzīvo Kurzemē - 21,6%, Zemgalē - 19,2% un Latgalē - 20%, bet vismazāk - Vidzemē - 7% un Rīgā - 14,2%. Lielākais romu īpatsvars iedzīvotāju vidū ir Talsu, Dobeles un Augšdaugavas novados, kuros 0,7% no iedzīvotājiem ir romi. No valstspilsētām lielākais romu īpatsvars ir Ventspilī - 1,5% no iedzīvotājiem, kam seko Jēkabpils ar 0,8%.