Mammīt, tas onkulis ir mans draugs

KĀ LATVIJĀ PĒC IZNĀKŠANAS NO CIETUMA UZRAUGA PEDOFILUS?

No 2011.gada rudens par seksa noziegumiem pret mazgadīgajiem tiesa kā papildsodu obligāti nosaka probāciju, kas var ilgt līdz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka pēc iznākšanas no cietuma regulāri jāatrādās dienesta speciālistiem, viņus var bez brīdinājuma apmeklēt mājās (augsta riska klientus vairākkārt mēnesī), aizliegt lietot alkoholu, iziet no mājas noteiktās stundās utml. Paralēli notiek sociālās uzvedības korekcija — ko cilvēkam var piedāvāt, lai aizstātu viņa noziedzīgās dziņas un to iemeslus. Ja noteikumus pārkāpj, pēc tiesas lēmuma var nonākt atpakaļ ieslodzījumā izciest atlikušu soda daļu.

Teorētiski par seksa noziegumiem notiesātie nedrīkst strādāt skolās, bērnudārzos, slimnīcās un citās vietās, kur uzturas bērni, bet par to ir atbildīgs iestādes direktors, kam vismaz reizi gadā jāprasa ziņas no sodu reģistra.