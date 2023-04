Speciālisti brīdina: Dabā modušās ērces

SPKC skaidro, ka ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, bet labvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos var būt garāka. Ērces kļūst aktīvas, kad sniegs nokūst un gaisa temperatūra pārsniedz +3 līdz +5 grādus.

vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai un vienīgi pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnestām slimībām, piemēram, "Laimas slimību" un ērlihiozi.

Ērču aktivitātes sezonas laikā dabā savāktās nepiesūkušās ērcēs ērču encefalīta vīrusu klātbūtne pēdējo gadu laikā svārstījusies no 1-3%, Laimas slimības ierosinātāju borēliju klātbūtne (B. burgdorferi s.l.) - no 20-70%, un ērlihiozes ierosinātāju "A. phagocytophilum prevalence" - no 1-9%.