"Esam apdalīti." Vairākas pašvaldības uzskata, ka netaisnīgi paliks bez ES fonda naudas

Tukuma novads nevar pretendēt arī uz tā saukto pārrobežu projektu finansējumu, kur, pēc mēra aplēsēm, varētu iegūt ap trīs miljoniem eiro. Ar to novada dome samierinājās, bet apmēram pirms mēneša kļuvis skaidrs, ka arī no Taisnīgās pārdales fonda tam nekas netiks. No tā pašvaldība cerēja iegūt apmēram miljonu eiro. Ar to visām attīstības iecerēm tāpat nepietiktu, bet vismaz varētu kādu no tām iesākt.