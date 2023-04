Pirmo reizi Latvijā! Tūnēts superkravinieks, kas veltīts Zviedrijas hokeja leģendai

"Scania" kravas vilcējs "Ņujorkas karaļa" motīvā ir pavisam svaigs projekts, bet jau guvis prestižu starptautisko atzinību. Pērn Somijas lielākajā "Power Truck Show", kur piedalījās vairāki simti smago auto no 11 valstīm, tas izcīnīja titulu "Best in Show".