Ziemeļkoreja paziņo, ka uzbūvējusi pirmo militāro izlūkošanas satelītu

Militārā izlūkošanas satelīta izstrāde bija viens no galvenajiem aizsardzības projektiem, par kuriem Ziemeļkorejas līderis paziņoja 2021.gadā.

2022.gada decembrī Ziemeļkoreja paziņoja, ka ir veikusi "svarīgu pēdējā posma pārbaudi" izlūkošanas satelīta izstrādē, un plānot to pabeigt līdz 2023.gada gada aprīlim. Tobrīd Dienvidkorejas eksperti pauda šaubas par pārbaudes rezultātiem, norādot, ka Ziemeļkorejas publiskoto melnbalto attēlu kvalitāte, kas it kā uzņemti no satelīta, ir slikta.