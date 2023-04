Sāk kursēt pēc Imanta Ziedoņa dzejas motīviem rotāts vilciens

No ceturtdienas, 20. aprīļa, pa Latviju sāk kursēt ar "taureņu uzbrukumu" vagonos un ziedošiem ķiršiem to logos izrotāts AS "Pasažieru vilciens" elektrovilciena sastāvs, kas tapis projektā "Ieraugi, Sajūti, Noķer Ziedoni", atzīmējot latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa 90. jubilejas gadu, informēja Tukuma novada pašvaldībā.