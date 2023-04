Fotoreportāža ⟩ Kas ikdienā gaida Valsts aizsardzības dienesta kareivjus?

Sākot no piektdienas pēcpusdienās līdz svētdienas vakaram kareivjiem ir brīvdienas, tāpat kā jebkurā darbā. To laikā kareivji dodas pie savām ģimenēm. Aija atzīst, ka visi radi nemaz nezina, ka viņa iestājusies bruņotajos spēkos.

Kas līdz šim bijis grūtākais? Laikam jau maršs – kad ar noteiktu smagumu plecos jānoiet noteikta distance noteiktā laikā. Fiziskā slodze, viņasprāt, ir grūtāka nekā psiholoģiskā, jo fiziskās spējas ietekmē psiholoģisko stāvokli. “Ja netiec līdzi fiziski, sāc sevi apšaubīt, vai te ir tava īstā vieta,” saka Aija. Ko Aija ieteiktu jauniešiem, kurus gaida iesaukšana dienestā? Izmēģināt, jo kamēr to neizdarīsi, nekad nesapratīsi, vai tas domāts tev”.

“Noteikti nebaidīties,” jautāts par to, ko Madars teiktu jaunajiem puišiem, kam priekšā VAD “Es zinu, ka sabiedrībā valda maldīgs uzskats, ka armijā ir fiziska ietekmēšana. Tās ir absolūtas muļķības – instruktori ir profesionāļi, slodzes ir sadalītas katram individuāli, pēc katra spējām”. Armija noteikti nav tikai atlētiskajiem. Un pavisam maldīgs ir priekšstats, ka armija nav priekš sievietēm. Madars atzīst, ka dažas no kursantēm ir pat spēcīgākas nekā vīrieši. “Sievietes mazāk čīkst un dara to, ko liek,” piebilst Madars, uzskaitot sieviešu stiprās puses.