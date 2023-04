Iniciatori skolēna atbrīvojumam no eksāmeniem biežāk ir vecāki, norāda ārste

Ņemot vērā, ka jaunietis līdz 18 gadu vecumam pats nevar iesniegt pieprasījumu, par atbrīvojumu tiek lemts pēc vecāku iesnieguma saņemšanas. Atkarībā no situācijas atbrīvojums var būt īslaicīgs, uz ilgāku laiku, vai pat pastāvīgs. Plotniece norādīja, ka iemesli atbrīvojuma pieprasīšanai ir dažādi, sākot ar pamatotiem veselības traucējumiem, līdz skaidri redzamam jaunieša un arī vecāku izpratnes trūkumam par mācību disciplīnu.

"Bērnu veselības centrs" psihoterapeite, pediatre Gunta Andžāne norādīja, ka viens no atbrīvojumu pieprasījuma pieauguma iemesliem ir Covid-19 pandēmijas laiks. Attālinātā mācīšanās un sociālā izolācija vissmagāk ir ietekmējusi pusaudžus un bērnus, kas tikai uzsāk skolas gaitas, un tā sekas būs vērojamas turpmākajos gados, viņa piebilda.

Viens no iemesliem atbrīvojumam no eksāmena veselības stāvokļa dēļ ir akūtas slimības, traumas vai to sekas, kas eksāmenus neļauj kārtot konkrētajā laika periodā. Bet visbiežākais iemesls atbrīvojumam ir hroniski veselības traucējumi, kuri ilgstoši ietekmējuši skolēna atmiņu, uztveri, mācīšanos un citas kognitīvās spējas, biežas galvassāpes, izteiktas garastāvokļa svārstības, socializēšanās prasmju trūkums u.c. Plotniece uzsvēra, ka šādi stāvokļi neizpaužas pēkšņi, tie ilgst gadiem, un arī problēma tiek risināta ilgstoši, tāpēc pēkšņa interese par iespēju nekārtot pārbaudījumus ir aizdomīga.