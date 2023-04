LVRTC: Šogad ilgākais kiberuzbrukums ildzis vairāk nekā divus mēnešus

Ozols norādīja, ka pērn atvairīti 450 uzbrukumi valsts iestādēm, savukārt šā gada četros mēnešos atvairīti jau vairāk nekā puse no iepriekšējā gadā atvairīto uzbrukumu skaita. Šogad janvārī atvairīto uzbrukumu skaits ir lielāks, nekā 2022.gada vienā ceturksnī atvairīto uzbrukumu skaits.

Vienlaikus Ozols norādīja, ka tas, no kurienes nāk uzbrucēji, vairs nav nosakāms, jo politiskie uzbrucēji tiek organizēti no visdažādākajām valstīm.

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina sacīja, ka gadījumā, ja uzbrucēji tomēr ir no Latvijas, tiek iesaistīta Valsts policija, jo "tas, ka mūsu resursiem uzbrūk no Latvijas, ir nepieņemami".