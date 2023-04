VIDEO ⟩ "Latvijas Gada auto 2023" žūrija vēlreiz izvērtē konkursa finālistus

Līdzīgi tika noteikts arī 3. un 4. vietas ieguvējs – gan "Dacia Jogger", gan "Opel Astra" žūrijas balsojumā ieguva kopumā 56 punktus, tomēr "Jogger" bija ieguvis augstākos punktus no žūrijas biedriem – viens žūrijas pārstāvis par to bija balsojis, piešķirot 9 punktus, savukārt "Astra" modelim augstākais no vērtējumiem bija 6 punkti. Arī 5. vietas ieguvējs "Peugeot 308" no iepriekšējiem diviem atpalika tikai par 3 punktiem (53 punkti), bet fināla septiņnieku "Latvijas Gada auto 2023" konkursā noslēdza "Kia Sportage" (42) un "Honda Civic" (32).